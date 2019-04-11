«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»

«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.

Как заявил советник президента компании Игорь Демин, за последние несколько лет «Транснефть-Диаскан» провела диагностику двух веток нефтепровода «Дружба», информирует РИА Новости.

«В целом по результатам диагностики состояние нефтепроводов признано удовлетворительным. Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки для их ликвидации», — добавил он.

Демин подчеркнул, что «Транснефть» в случае необходимости готова помочь «в ликвидации выявленных дефектов» белорусским коллегам.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск должен закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России.

Позднее стало известно, что Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков «Дружбы».

Как сообщили власти Белоруссии, специалисты изучают вопрос о перекрытии нефтепровода.