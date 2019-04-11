Белоруссия планирует ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба»
- © Егор Еремов
- РИА Новости
«Мы проектируем сегодня пять участков. Это всегда есть, это нормальная инвестиционная деятельность для поддержания активов», — приводит РИА Новости слова Вериго.
По его словам, в этом году нефтепроводу «Дружба» будет 55 лет.
«Трубы в земле лежат, 80% труб положили ещё наши деды. Представьте себе, что металл уже более 50 лет лежит в земле. Естественно, он требует ремонта и обслуживания, поэтому всегда на нефтепроводе есть объекты и участки, требующие ремонта», — отметил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России, и обвинил Москву в «выкручивании рук».