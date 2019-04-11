Суд в Лондоне оставил под стражей Ассанжа

Белоруссия планирует ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба»

Короткая ссылка
Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба».
Белоруссия планирует ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба»
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

«Мы проектируем сегодня пять участков. Это всегда есть, это нормальная инвестиционная деятельность для поддержания активов», — приводит РИА Новости слова Вериго.

По его словам, в этом году нефтепроводу «Дружба» будет 55 лет.

«Трубы в земле лежат, 80% труб положили ещё наши деды. Представьте себе, что металл уже более 50 лет лежит в земле. Естественно, он требует ремонта и обслуживания, поэтому всегда на нефтепроводе есть объекты и участки, требующие ремонта», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России, и обвинил Москву в «выкручивании рук».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить