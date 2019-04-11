Белоруссия планирует ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба»

Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба».

«Мы проектируем сегодня пять участков. Это всегда есть, это нормальная инвестиционная деятельность для поддержания активов», — приводит РИА Новости слова Вериго.

По его словам, в этом году нефтепроводу «Дружба» будет 55 лет.

«Трубы в земле лежат, 80% труб положили ещё наши деды. Представьте себе, что металл уже более 50 лет лежит в земле. Естественно, он требует ремонта и обслуживания, поэтому всегда на нефтепроводе есть объекты и участки, требующие ремонта», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России, и обвинил Москву в «выкручивании рук».