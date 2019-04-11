Лукашенко обвинил Россию в «выкручивании» рук

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России и обвинил Москву в «выкручивании» рук.
Лукашенко обвинил Россию в «выкручивании» рук
  • РИА Новости

«И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесёт ущерб Российской Федерации», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что поручил тогда работать в аварийном порядке, но не перекрывать нефтепроводы.

Лукашенко заявил, что вопрос ремонта также стоит на повестке дня. 

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.

5 апреля стало известно, что Белоруссия предлагает российской «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти. 

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Минск обсуждает с Москвой вопрос об увеличении тарифа на прокачку российской нефти. Это обосновывается тем, что данный тариф самый низкий среди стран — транзитёров нефти, а также заботой об экологии. 

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