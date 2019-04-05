В Минске обосновали намерение увеличить тариф на прокачку нефти из России

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Минск обсуждает с Москвой вопрос об увеличении тарифа на прокачку российской нефти. Это обосновывается тем, что данный тариф самый низкий среди стран — транзитёров нефти, а также заботой об экологии.

«Тариф на транспортировку нефти по территории Беларуси — самый низкий среди тарифов в странах, осуществляющих транзит нефти, и составляет на сегодняшнюю дату $0,86 на 100 тонно-километров», — приводит БЕЛТА слова Рыбакова.

Он отметил, что удельный тариф на транспортировку нефти по территории соседней Польши выше белорусского на 22% ($1,05), а по территории Украины — на 62% ($1,39).

Рыбаков добавил, что к работе трубопровода предъявляются «серьёзные технические и природоохранные требования, поскольку Беларусь является социально и экологически ответственной страной».

Ранее сообщалось, что Белоруссия предлагает российской «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти на 23%.