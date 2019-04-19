Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
- РИА Новости
«Я против бешеных зарплат в спорте, как в «Динамо Минск». До 15 млн в год имеют — и что показали? Может, ещё один год они во главе с Шуневичем опозорятся, а далее — не нужна нам эта КХЛ и такая команда. За эти средства мы сами будем содержать весь хоккей в Беларуси!» — цитирует белорусского президента «Прессбол».
В прошлом сезоне минское «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции и не попало в плей-офф.
Ранее сообщалось, что дубль Кирилла Капризова помог ЦСКА обыграть минское «Динамо» в матче КХЛ.