Лукашенко потребовал от правительства остановить рост цен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства усилить государственное регулирование цен, поскольку оно «заигралось в рынок и демократию». Об этом он заявил в ходе ежегодного послания народу и парламенту.

«Почему не можем по нормальным ценам накормить свой народ? Одна из причин — заигрались в рынок и демократию в экономике», — цитирует Лукашенко Интерфакс.

Он подчеркнул, что цены должны быть «приемлемыми».

По его словам, чиновники опасаются, что их «будут критиковать где-то на Востоке или на Западе» за то, что «неправильными методами» регулируют цены.

«Плевать, что про нас скажут там, важно, что скажет собственный народ про нас», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко назвал российский рынок премиальным для Белоруссии.