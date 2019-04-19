Лукашенко потребовал от правительства остановить рост цен
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«Почему не можем по нормальным ценам накормить свой народ? Одна из причин — заигрались в рынок и демократию в экономике», — цитирует Лукашенко Интерфакс.
Он подчеркнул, что цены должны быть «приемлемыми».
По его словам, чиновники опасаются, что их «будут критиковать где-то на Востоке или на Западе» за то, что «неправильными методами» регулируют цены.
«Плевать, что про нас скажут там, важно, что скажет собственный народ про нас», — подчеркнул он.
Ранее Лукашенко назвал российский рынок премиальным для Белоруссии.