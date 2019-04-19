Лукашенко потребовал от правительства остановить рост цен

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства усилить государственное регулирование цен, поскольку оно «заигралось в рынок и демократию». Об этом он заявил в ходе ежегодного послания народу и парламенту.
Лукашенко потребовал от правительства остановить рост цен
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

«Почему не можем по нормальным ценам накормить свой народ? Одна из причин — заигрались в рынок и демократию в экономике», — цитирует Лукашенко Интерфакс.

Он подчеркнул, что цены должны быть «приемлемыми».

По его словам, чиновники опасаются, что их «будут критиковать где-то на Востоке или на Западе» за то, что «неправильными методами» регулируют цены.

«Плевать, что про нас скажут там, важно, что скажет собственный народ про нас», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко назвал российский рынок премиальным для Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить