Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе

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Украинские военные заявили о десяти обстрелах их позиций в Донбассе, один человек получил ранение.
Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе
  • Reuters

Как говорится на странице Facebook операции силовиков, в течение суток противоположная сторона десять раз нарушила режим прекращения огня.

«В течение текущих суток один военнослужащий из состава объединённых сил получил ранение средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.

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