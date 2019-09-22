Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе

Украинские военные заявили о десяти обстрелах их позиций в Донбассе, один человек получил ранение.

Как говорится на странице Facebook операции силовиков, в течение суток противоположная сторона десять раз нарушила режим прекращения огня.

«В течение текущих суток один военнослужащий из состава объединённых сил получил ранение средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.