В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.
В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
  • © РИА Новости

«Киевские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР», — приводит его слова Луганскинформцентр. 

Уточняется, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Фрунзе, Калиново и Логвиново. 

Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, противотанковых гранатомётов РПГ-7 и СПГ-9, а также из автоматического гранатомёта АГС-17.

Ранее в ЛНР заявили об обстреле территории населённого пункта Калиново из гранатомётов.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.

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