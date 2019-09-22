В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.

«Киевские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР», — приводит его слова Луганскинформцентр.

Уточняется, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Фрунзе, Калиново и Логвиново.

Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, противотанковых гранатомётов РПГ-7 и СПГ-9, а также из автоматического гранатомёта АГС-17.

Ранее в ЛНР заявили об обстреле территории населённого пункта Калиново из гранатомётов.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.