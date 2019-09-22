В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
- © РИА Новости
«Киевские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР», — приводит его слова Луганскинформцентр.
Уточняется, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Фрунзе, Калиново и Логвиново.
Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, противотанковых гранатомётов РПГ-7 и СПГ-9, а также из автоматического гранатомёта АГС-17.
Ранее в ЛНР заявили об обстреле территории населённого пункта Калиново из гранатомётов.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.