Представители Украины и Молдавии обсудили энергетическую безопасность

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк и министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску обсудили энергетическую безопасность, в частности вопрос газоснабжения.
Представители Украины и Молдавии обсудили энергетическую безопасность
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Об этом сообщает пресс-служба СНБО

Отмечается, что на встрече также присутствовали посол Молдавии на Украине Руслан Болбочан и советник премьер-министра Молдавии по внешней политике и стратегическому планированию Владимир Кульмински.

«Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, совместные украинско-молдавские государственные проекты и вопросы энергетической безопасности, в частности газоснабжения», — указывается в заявлении.

В июне Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему.

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