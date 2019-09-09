Представители Украины и Молдавии обсудили энергетическую безопасность

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк и министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску обсудили энергетическую безопасность, в частности вопрос газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что на встрече также присутствовали посол Молдавии на Украине Руслан Болбочан и советник премьер-министра Молдавии по внешней политике и стратегическому планированию Владимир Кульмински.

«Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, совместные украинско-молдавские государственные проекты и вопросы энергетической безопасности, в частности газоснабжения», — указывается в заявлении.

В июне Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему.