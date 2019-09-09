Представители Украины и Молдавии обсудили энергетическую безопасность
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Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Отмечается, что на встрече также присутствовали посол Молдавии на Украине Руслан Болбочан и советник премьер-министра Молдавии по внешней политике и стратегическому планированию Владимир Кульмински.
«Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, совместные украинско-молдавские государственные проекты и вопросы энергетической безопасности, в частности газоснабжения», — указывается в заявлении.
В июне Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему.