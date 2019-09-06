Глава МИД Молдавии посетит Киев 9 сентября

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Глава МИД Молдавии Николай Попеску посетит Киев в понедельник, 9 сентября, для встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины.
Глава МИД Молдавии посетит Киев 9 сентября
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«9 сентября министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдавия Николай Попеску осуществит визит на Украину», — уточнили в украинском министерстве.

Ожидается, что главы МИД Молдавии и Украины обсудят вопросы двусторонней и международной повестки дня, в частности тему европейской интеграции и энергетической безопасности.

В июне Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему.

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