Глава МИД Молдавии посетит Киев 9 сентября

Глава МИД Молдавии Николай Попеску посетит Киев в понедельник, 9 сентября, для встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины.

«9 сентября министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдавия Николай Попеску осуществит визит на Украину», — уточнили в украинском министерстве.

Ожидается, что главы МИД Молдавии и Украины обсудят вопросы двусторонней и международной повестки дня, в частности тему европейской интеграции и энергетической безопасности.

В июне Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему.