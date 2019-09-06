Глава МИД Молдавии посетит Киев 9 сентября
- @Diplomacy_RM
«9 сентября министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдавия Николай Попеску осуществит визит на Украину», — уточнили в украинском министерстве.
Ожидается, что главы МИД Молдавии и Украины обсудят вопросы двусторонней и международной повестки дня, в частности тему европейской интеграции и энергетической безопасности.
В июне Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему.