Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на Украине

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о риске техногенной катастрофы на Украине.

«Разрушив отношения с «Газпромом», глава «Нафтогаза» пугает Украину замерзанием, а себя изображает её спасителем, неустанно закачивающим газ в хранилища, чтобы выжить, даже если Россия прекратит в 2020 г. транзит. Известный приём: сперва создать проблему, а затем её героически решать», — написал он в своём Twitter.

По мнению Пушкова, руководство «Нафтогаза» не сможет решить проблему, так как «не способно ни на что, кроме ультиматумов и конфликтов».

«В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно и это уже не спасёт украинскую ГТС», — заключил российский сенатор.

Ранее Коболев предупредил, что если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, Украина «замёрзнет».

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