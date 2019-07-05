Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» об угрозе техногенной катастрофы

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине грозит техногенная катастрофа.

«Прогноз «Нафтогаза» связан с тем, что он борется с правительством по поводу дивидендов, это внутренняя борьба за финансовые потоки. Закачка газа продолжается интенсивно, вопрос, скорее, в денежных вещах, в том, что после парламентских выборов, смены правительства, каких-то политических пертурбаций команда «Нафтогаза» может уйти», — заявил эксперт.

Он отмечает, что, несмотря на подобные заявления, сложившуюся ситуацию нельзя назвать безвыходной.

«Главный выход — работа над восстановлением конструктивных отношений с Россией как поставщиком газа и покупателем услуг по транзиту», — добавил Гривач.

Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если к началу отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа.