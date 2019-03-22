Лукашенко заявил, что весь мир смотрит на Белоруссию

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что мир смотрит на Белоруссию и многие страны рассчитывают на её поддержку.
Лукашенко заявил, что весь мир смотрит на Белоруссию
  • Reuters

«Стоит слово сказать — и сразу пошла волна, начиная с Минска, на Восток, на Запад. Все рассматривают нас и так, и сяк. Это естественно, потому что Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в... регионе — Норвегии, Швеции, Финляндии, — и заканчивая дальней дугой, африканской».

Лукашенко добавил, что многие страны рассчитывают на поддержку Белоруссии. 

«Все знают о Беларуси, и многие рассчитывают на то, что Беларусь и технологически, и «мозгами» сможет оказать им соответствующую поддержку. Мы не против, но это стоит денег, за это надо платить», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что национальный менталитет размывается информационными потоками.

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