Аль Бано потребовал от Украины возместить моральный ущерб от санкций
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«Мы намерены принять самые решительные меры. Мы дойдём до Страсбурга (Европейского суда по правам человека. — RT), потому что это опасный прецедент», — приводит агентство ANSA слова адвоката артиста Кристиано Магалетти.
Он подчеркнул, что его подзащитный — «человек мира», который имеет право ездить на Украину.
Как отмечается, Аль Бано также попросил вмешаться в ситуацию итальянских дипломатов.
Уточняется, что в случае получения компенсации все средства будут направлены в украинские благотворительные организации.
Ранее сам певец заявил, что удивился, увидев своё имя в санкционном списке Украины, так как никогда не высказывался против Украины и не давал каких-либо оценок.