Аль Бано потребовал от Украины возместить моральный ущерб от санкций

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Итальянский певец Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано, потребовал от Украины исключить его имя из чёрного списка и возместить моральный ущерб от санкций.
Аль Бано потребовал от Украины возместить моральный ущерб от санкций
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Мы намерены принять самые решительные меры. Мы дойдём до Страсбурга (Европейского суда по правам человека. — RT), потому что это опасный прецедент», — приводит агентство ANSA слова адвоката артиста Кристиано Магалетти.

Он подчеркнул, что его подзащитный — «человек мира», который имеет право ездить на Украину.

Как отмечается, Аль Бано также попросил вмешаться в ситуацию итальянских дипломатов.

Уточняется, что в случае получения компенсации все средства будут направлены в украинские благотворительные организации.

Ранее сам певец заявил, что удивился, увидев своё имя в санкционном списке Украины, так как никогда не высказывался против Украины и не давал каких-либо оценок.

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