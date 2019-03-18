В Раде назвали повышение тарифов на железнодорожные перевозки «катастрофой»

Депутат Верховной рады Сергей Сажко заявил, что предлагаемое «Укрзалізницей» повышение тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом станет катастрофой для государственных угледобывающих предприятий.

Об этом сообщает агентство «Минпром».

«Повышение железнодорожных тарифов станет для этих предприятий катастрофой. А предложенная квартальная индексация приведёт к увеличению расходов на доставку топлива к тепловым электростанциям приблизительно на 1,2 млрд гривен до конца текущего года», — сказал он.

По его мнению, повышение тарифов приведёт к тому, что украинская угольная отрасль станет неконкурентоспособной, вместе с этим будет нанесён удар по украинской энергетике.

«Повышение тарифов приведет к «вымыванию» денег с модернизации наших электростанций, которые переводят работающие на антраците энергоблоки на газовый уголь. Эта наша энергетическая безопасность, и если мы этого не будем делать, у нас не будет энергетики», — заключил он.

В декабре 2018 года в «Укрзалізнице» заявили об острой нехватке запчастей российского производства.