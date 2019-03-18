В Раде назвали повышение тарифов на железнодорожные перевозки «катастрофой»

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Депутат Верховной рады Сергей Сажко заявил, что предлагаемое «Укрзалізницей» повышение тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом станет катастрофой для государственных угледобывающих предприятий.
В Раде назвали повышение тарифов на железнодорожные перевозки «катастрофой»
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Минпром».

«Повышение железнодорожных тарифов станет для этих предприятий катастрофой. А предложенная квартальная индексация приведёт к увеличению расходов на доставку топлива к тепловым электростанциям приблизительно на 1,2 млрд гривен до конца текущего года», — сказал он.

По его мнению, повышение тарифов приведёт к тому, что украинская угольная отрасль станет неконкурентоспособной, вместе с этим будет нанесён удар по украинской энергетике.

«Повышение тарифов приведет к «вымыванию» денег с модернизации наших электростанций, которые переводят работающие на антраците энергоблоки на газовый уголь. Эта наша энергетическая безопасность, и если мы этого не будем делать, у нас не будет энергетики», — заключил он.

В декабре 2018 года в «Укрзалізнице» заявили об острой нехватке запчастей российского производства.

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