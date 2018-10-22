В ОП призвали ОБСЕ отреагировать на давление Киева на украинские телеканалы

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Комиссия Общественной палаты (ОП) России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей призвала ОБСЕ дать публичную оценку действиям властей Украины в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne.
В ОП призвали ОБСЕ отреагировать на давление Киева на украинские телеканалы
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила председатель комиссии Елена Сутормина, в ОП крайне обеспокоены сложившейся на Украине ситуацией с давлением на издания и отдельных журналистов. 

«Мы обратились к представителю по свободе СМИ ОБСЕ Арлему Дезиру с просьбой дать официальную оценку санкциям в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne», — сказала Сутормина.

20 октября на Украине вступило в силу постановление Рады об обращении к СНБО относительно санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

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