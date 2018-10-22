В ОП призвали ОБСЕ отреагировать на давление Киева на украинские телеканалы
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС.
Как заявила председатель комиссии Елена Сутормина, в ОП крайне обеспокоены сложившейся на Украине ситуацией с давлением на издания и отдельных журналистов.
«Мы обратились к представителю по свободе СМИ ОБСЕ Арлему Дезиру с просьбой дать официальную оценку санкциям в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne», — сказала Сутормина.
20 октября на Украине вступило в силу постановление Рады об обращении к СНБО относительно санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.