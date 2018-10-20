СНБО рассмотрит вопрос о введении санкций против двух украинских каналов

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На Украине вступило в силу постановление Рады об обращении к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) насчёт санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.
СНБО рассмотрит вопрос о введении санкций против двух украинских каналов
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Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что постановление «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» было опубликовано в газете Верховной рады «Голос Украины».

По данным телеканала, санкции, в частности, предусматривают блокировку активов, аннулирование или приостановление лицензий на вещание, предотвращение вывода активов за рубеж, запрет на использование украинских радиочастот, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и многое другое. 

Ранее депутат Рады Юрий Павленко заявил, что принятая украинским парламентом резолюция о санкциях против телеканалов NewsOne и «112 Украина» является «цензурой» и «зачисткой информационного пространства» перед выборами.

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