На Украине назвали цензурой резолюцию Рады о санкциях против телеканалов
«Никогда с трибуны напрямую не вводилась цензура, не объявлялись санкции против телеканалов и никогда так откровенно перед выборами не зачищалось информационное пространство», — сказал он в эфире NewsOne.
По его словам, это решение дискредитирует «Украину как страну, которую считают демократической».
Депутат добавил, что украинцам необходимо стать на защиту телеканалов, таким образом защитив свободу слова в стране.
Ранее в ОБСЕ выразили обеспокоенность предложением Рады по санкциям против украинских телеканалов.