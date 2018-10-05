На Украине назвали цензурой резолюцию Рады о санкциях против телеканалов

Депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко заявил, что принятая украинским парламентом резолюция по санкциям против телеканалов NewsOne и «112 Украина» является «цензурой» и «зачисткой информационного пространства» перед выборами.

«Никогда с трибуны напрямую не вводилась цензура, не объявлялись санкции против телеканалов и никогда так откровенно перед выборами не зачищалось информационное пространство», — сказал он в эфире NewsOne.

По его словам, это решение дискредитирует «Украину как страну, которую считают демократической».

Депутат добавил, что украинцам необходимо стать на защиту телеканалов, таким образом защитив свободу слова в стране.

Ранее в ОБСЕ выразили обеспокоенность предложением Рады по санкциям против украинских телеканалов.