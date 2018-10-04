В ОБСЕ обеспокоены предложением Рады по санкциям против украинских телеканалов

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен предложением Верховной рады ввести санкции против двух украинских телеканалов, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
В ОБСЕ обеспокоены предложением Рады по санкциям против украинских телеканалов
  • © OSCE/Curtis Budden

«Я глубоко обеспокоен любым будущим решением прекратить или потенциально заблокировать нормальное функционирование СМИ на Украине», — заявил Дезир.

Он подчеркнул, что свобода выражения мнений и свобода средств массовой информации являются основополагающими обязательствами государств — участников ОБСЕ.

Дезир призвал украинские власти воздержаться от принятия ограничительных мер в отношении СМИ без соблюдения надлежащих судебных процедур.

Как напомнили в ОБСЕ, 4 октября Рада приняла резолюцию, согласно которой Совет национальной безопасности Украины вводит личные и экономические санкции против семи юридических лиц, которые владеют телеканалами «112 Украина» и NewsOne и контролируют их работу.

Резолюция, среди прочего, предлагает отменить или приостановить лицензии на вещание, предоставленные этим юридическим лицам, запретить им использование радиочастот, а также ограничить или прекратить предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей этими юридическими лицами.

Ранее в ОБСЕ призвали Украину пересмотреть законопроект о блокировке сайтов.

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