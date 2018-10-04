В ОБСЕ обеспокоены предложением Рады по санкциям против украинских телеканалов
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«Я глубоко обеспокоен любым будущим решением прекратить или потенциально заблокировать нормальное функционирование СМИ на Украине», — заявил Дезир.
Он подчеркнул, что свобода выражения мнений и свобода средств массовой информации являются основополагающими обязательствами государств — участников ОБСЕ.
Дезир призвал украинские власти воздержаться от принятия ограничительных мер в отношении СМИ без соблюдения надлежащих судебных процедур.
Как напомнили в ОБСЕ, 4 октября Рада приняла резолюцию, согласно которой Совет национальной безопасности Украины вводит личные и экономические санкции против семи юридических лиц, которые владеют телеканалами «112 Украина» и NewsOne и контролируют их работу.
Резолюция, среди прочего, предлагает отменить или приостановить лицензии на вещание, предоставленные этим юридическим лицам, запретить им использование радиочастот, а также ограничить или прекратить предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей этими юридическими лицами.
Ранее в ОБСЕ призвали Украину пересмотреть законопроект о блокировке сайтов.