В ОБСЕ прокомментировали отказ во въезде российским журналистам на Украину

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с недопуском на территорию Украины российских журналистов.
В ОБСЕ прокомментировали отказ во въезде российским журналистам на Украину
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я сожалею, что журналистам, работающим в российских СМИ, Евгению Примакову и Поле Слиер, как сообщается, отказали во въезде на Украину. Я напоминаю, что все страны — участницы ОБСЕ должны способствовать свободному передвижению журналистов в регионе», — написал Дезир.

26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

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