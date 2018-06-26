В ОБСЕ прокомментировали отказ во въезде российским журналистам на Украину
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Я сожалею, что журналистам, работающим в российских СМИ, Евгению Примакову и Поле Слиер, как сообщается, отказали во въезде на Украину. Я напоминаю, что все страны — участницы ОБСЕ должны способствовать свободному передвижению журналистов в регионе», — написал Дезир.
26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.