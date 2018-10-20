В ДНР рассказали о возможности начала поставок электричества в Россию
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас сейчас переизбыток (электроэнергии. — RT). По соседству есть регион Российской Федерации, который энергодефицитный… Если мы сможем аргументировать свою позицию, то мы этот дефицит сможем покрывать», — сказал он.
Данное заявление Пушилин сделал во время общения с коллективом Зуевской теплоэлектростанции.
Он также добавил, что этот вопрос пока только начал прорабатываться.
Ранее сообщалось, что Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах главы ДНР.