В ДНР рассказали о возможности начала поставок электричества в Россию

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Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР может начать поставлять электричество в Россию.
В ДНР рассказали о возможности начала поставок электричества в Россию
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас сейчас переизбыток (электроэнергии. — RT). По соседству есть регион Российской Федерации, который энергодефицитный… Если мы сможем аргументировать свою позицию, то мы этот дефицит сможем покрывать», — сказал он.

Данное заявление Пушилин сделал во время общения с коллективом Зуевской теплоэлектростанции.

Он также добавил, что этот вопрос пока только начал прорабатываться.

Ранее сообщалось, что Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах главы ДНР.

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