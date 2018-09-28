Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах главы ДНР

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах лидера ДНР.

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что члены ЦИК единогласно приняли решение зарегистрировать Пушилина.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября.

О своём намерении принять участие в выборах Пушилин заявил 20 сентября.