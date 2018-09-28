Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах главы ДНР
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах лидера ДНР.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что члены ЦИК единогласно приняли решение зарегистрировать Пушилина.
Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября.
О своём намерении принять участие в выборах Пушилин заявил 20 сентября.
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