Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах главы ДНР

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Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах лидера ДНР.
Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах главы ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что члены ЦИК единогласно приняли решение зарегистрировать Пушилина.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября.

О своём намерении принять участие в выборах Пушилин заявил 20 сентября.

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