Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР
- РИА Новости
Об этом, как сообщает Донецкое агентство новостей, он заявил на форуме общественных организаций.
«Только движение вперёд! Вместе, плечом к плечу, мы пойдём навстречу нашей цели! Во имя мира, во имя будущего наших детей мы завершим строительство свободной и процветающей Донецкой народной республики. Друзья, спасибо за вашу поддержку. У нас вместе всё получится», — сказал Пушилин.
7 сентября Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы республики.