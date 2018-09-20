Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР

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Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что намерен баллотироваться на пост главы республики.
Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает Донецкое агентство новостей, он заявил на форуме общественных организаций.

«Только движение вперёд! Вместе, плечом к плечу, мы пойдём навстречу нашей цели! Во имя мира, во имя будущего наших детей мы завершим строительство свободной и процветающей Донецкой народной республики. Друзья, спасибо за вашу поддержку. У нас вместе всё получится», — сказал Пушилин.

7 сентября Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы республики.

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