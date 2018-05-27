В киевской полиции заявили о задержании 18 человек после финального матча Лиги чемпионов
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«После завершения матча несколько молодых людей попытались устроить драку, однако сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек и доставили их в районное управление полиции», — сказал начальник главного управления Национальной полиции Украины по Киеву Андрей Крищенко.
Уточняется, что во время матча были зафиксированы две стычки между болельщиками, которые пресекли стюарды и полицейские.
Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.