В киевской полиции заявили о задержании 18 человек после финального матча Лиги чемпионов

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Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали 18 человек, которые пытались спровоцировать драку после завершения матча «Реал» — «Ливерпуль».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«После завершения матча несколько молодых людей попытались устроить драку, однако сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек и доставили их в районное управление полиции», — сказал начальник главного управления Национальной полиции Украины по Киеву Андрей Крищенко.

Уточняется, что во время матча были зафиксированы две стычки между болельщиками, которые пресекли стюарды и полицейские.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.

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