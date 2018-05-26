«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» одержал победу над английским «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.
«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Автором первого гола в матче на 51-й минуте стал форвард «Реала» Карим Бензема, воспользовавшийся ошибкой голкипера мерсисайдцев Лориса Кариуса.

Уже спустя четыре минуты «Ливерпуль» ответил голом Садио Мане после розыгрыша углового.

На 64-й минуте вышедший на замену Гарет Бэйл откликнулся на навес Марсело и переправил мяч ударом через себя в падении.

На 83-й минуте Бэйл дальним ударом вновь поразил ворота «Ливерпуля».

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить