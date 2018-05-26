«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал победу над английским «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Автором первого гола в матче на 51-й минуте стал форвард «Реала» Карим Бензема, воспользовавшийся ошибкой голкипера мерсисайдцев Лориса Кариуса.

Уже спустя четыре минуты «Ливерпуль» ответил голом Садио Мане после розыгрыша углового.

На 64-й минуте вышедший на замену Гарет Бэйл откликнулся на навес Марсело и переправил мяч ударом через себя в падении.

На 83-й минуте Бэйл дальним ударом вновь поразил ворота «Ливерпуля».

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.