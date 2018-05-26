«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 3:1.
Автором первого гола в матче на 51-й минуте стал форвард «Реала» Карим Бензема, воспользовавшийся ошибкой голкипера мерсисайдцев Лориса Кариуса.
Уже спустя четыре минуты «Ливерпуль» ответил голом Садио Мане после розыгрыша углового.
На 64-й минуте вышедший на замену Гарет Бэйл откликнулся на навес Марсело и переправил мяч ударом через себя в падении.
На 83-й минуте Бэйл дальним ударом вновь поразил ворота «Ливерпуля».
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.