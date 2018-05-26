Зидан против Клоппа, Роналду против Салаха: «Реал» и «Ливерпуль» играют в финале Лиги чемпионов

В Киеве на стадионе «Олимпийский» проходит финальный матч футбольной Лиги чемпионов. Борьбу за трофей ведут испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». Нападающий мадридской команды Криштиану Роналду может в пятый раз одержать победу в этом турнире. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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