Зидан против Клоппа, Роналду против Салаха: «Реал» и «Ливерпуль» играют в финале Лиги чемпионов

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Владимир Зайвый
В Киеве на стадионе «Олимпийский» проходит финальный матч футбольной Лиги чемпионов. Борьбу за трофей ведут испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». Нападающий мадридской команды Криштиану Роналду может в пятый раз одержать победу в этом турнире. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Зидан против Клоппа, Роналду против Салаха: «Реал» и «Ливерпуль» играют в финале Лиги чемпионов
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
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  • 26 мая 2018

    Вот в каких костюмах прибыли игроки «Реала» на стадион.

  • «Ливерпуль» ещё ни разу не проигрывал в Киеве и имеет преимущество над «Реалом» по личным встречам. Об этих и других статистических данных финала Лиги чемпионов — в подборке RT.

  • Тем не менее проведению финала Лиги чемпионов ничто не угрожает. Накануне матча самыми обсуждаемыми темами стали инцидент с участием Роналду на тренировке, широкий жест Садио Мане и скандал вокруг баннеров «Газпрома». Подробности — в материале RT.

  • Матч пройдёт в Киеве, на стадионе «Олимпийский». Выбор УЕФА в пользу украинской столицы оказался неоднозначным. Болельщики жалуются на высокие цены в гостиницах, отмену рейсов из-за низкой пропускной способности аэропорта Борисполь и завышенную стоимость билетов на саму игру.

  • Юрген Клопп предпочёл подержать на скамейке запасных «Ливерпуля» таких звёзд, как Адам Лаллана, Альберто Морено и Эмре Джан:

    Лорис Кариус — Эндрю Робертсон, Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк — Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Мохаммед Салах — Роберто Фирмино, Садио Мане.

  • Сразу же перейдём к составам команд. За «Реал» сегодня вместе сыграют Криштиану Роналду и Карим Бензема:

    Кейлор Навас — Даниэль Карвахаль, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос — Каземиро, Лука Модрич, Иско, Тони Кроос — Карим Бензема, Криштиану Роналду.

  • Добрый вечер! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Матч начнётся ровно через час.

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