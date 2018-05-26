Зидан против Клоппа, Роналду против Салаха: «Реал» и «Ливерпуль» играют в финале Лиги чемпионов
- globallookpress.com
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
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26 мая 2018
Вот в каких костюмах прибыли игроки «Реала» на стадион.
"Реал" на стиле. Пока еще. 👔#финалЛЧpic.twitter.com/tseBnvwcgk— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.
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«Ливерпуль» ещё ни разу не проигрывал в Киеве и имеет преимущество над «Реалом» по личным встречам. Об этих и других статистических данных финала Лиги чемпионов — в подборке RT.
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Тем не менее проведению финала Лиги чемпионов ничто не угрожает. Накануне матча самыми обсуждаемыми темами стали инцидент с участием Роналду на тренировке, широкий жест Садио Мане и скандал вокруг баннеров «Газпрома». Подробности — в материале RT.
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Матч пройдёт в Киеве, на стадионе «Олимпийский». Выбор УЕФА в пользу украинской столицы оказался неоднозначным. Болельщики жалуются на высокие цены в гостиницах, отмену рейсов из-за низкой пропускной способности аэропорта Борисполь и завышенную стоимость билетов на саму игру.
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Юрген Клопп предпочёл подержать на скамейке запасных «Ливерпуля» таких звёзд, как Адам Лаллана, Альберто Морено и Эмре Джан:
Лорис Кариус — Эндрю Робертсон, Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк — Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Мохаммед Салах — Роберто Фирмино, Садио Мане.
Tonight's #UCLfinal line-up...#WeAreLiverpoolpic.twitter.com/3lkznSLDkH— Liverpool FC (@LFC) 26 мая 2018 г.
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Сразу же перейдём к составам команд. За «Реал» сегодня вместе сыграют Криштиану Роналду и Карим Бензема:
Кейлор Навас — Даниэль Карвахаль, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос — Каземиро, Лука Модрич, Иско, Тони Кроос — Карим Бензема, Криштиану Роналду.
📋✅🏆 ¡Nuestro once inicial para la Final de Champions contra el @LFCEspanol! #APorLa13 | #HalaMadridpic.twitter.com/KZDSyZXArP— Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 26 мая 2018 г.
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Добрый вечер! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Матч начнётся ровно через час.
The biggest game in European football is almost here. 🤩 🤩 🤩#UCLfinalpic.twitter.com/BZnMbHs5sq— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 26 мая 2018 г.
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