Победные традиции Клоппа или пятый титул Роналду: о чём говорят цифры в преддверии финала Лиги чемпионов

В субботу, 26 мая, в Киеве состоится финал Лиги чемпионов. За победу в самом престижном европейском клубном турнире сразятся испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». Статистика говорит в пользу британцев и их тренера Юргена Клоппа, однако именно «Реал» остаётся самым титулованным клубом Старого Света и в случае успеха может установить ряд исторических рекордов. В частности, форвард Криштиану Роналду может стать пятикратным обладателем самого ценного клубного трофея.

История встреч «Ливерпуля» и «Реала» складывалась в пользу английской команды. Она одержала три победы и потерпела два поражения. Первая встреча между клубами состоялась в 1981 году в финале Европейского кубка — предвестника Лиги чемпионов. Интересно, что с тех пор «Реал» никогда не проигрывал в финальных матчах главного европейского футбольного турнира.

Остальные встречи «Ливерпуля» и «Реала» болельщики должны помнить. Они состоялись в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2008/09 и на групповом этапе турнира осенью 2014 года. Англичане побеждали в плей-офф, но терпели поражения в менее значимой групповой стадии. За всё время встреч этих двух команд англичане забили шесть мячей, а испанцы — четыре.

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Наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу прекрасно известно, как обыгрывать самый титулованный европейский клуб. Его команды (точнее, только дортмундская «Боруссия») трижды одержали победу над «Реалом», один раз сыграли с ним вничью и дважды проиграли. Последний раз немецкий наставник обыгрывал «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2013/14 со счётом 2:0, но этому успеху предшествовало разгромное поражение.

Киев может считаться для «Ливерпуля» более удачным городом, чем для «Реала». Англичане один раз обыграли местное «Динамо» и один раз сыграли вничью. Испанский клуб приезжал в столицу Украины четырежды, один раз вернувшись с победой и один — с поражением. Ещё в двух встречах победитель выявлен не был.

Если «Реал» выиграет

Если «Реал» окажется сильнейшим, для него этот успех в Лиге чемпионов станет 13-м в истории и третьим подряд. В прошлом и сам мадридский клуб, и «Бавария», и «Аякс» владели главным трофеем турнира на протяжении трёх лет. Но ни одной команде ещё не удавалось так долго доминировать в главном европейском турнире дважды в разные периоды времени. Также у королевского клуба есть шанс победить четвёртый раз за пять лет — это тоже повторение собственного рекорда, к которому никто больше не подбирался.

Испанские клубы второй раз могут пять лет не расставаться с чемпионским кубком. В 1950-х солировал на европейской арене «Реал», сейчас ему помогает поддерживать престиж страны «Барселона», победившая в 2015 году. Рекорд, впрочем, принадлежит английским командам — они были непобедимы с 1977 по 1982 год, причём половину титулов тогда забрал «Ливерпуль».

Зинедин Зидан может стать первым тренером в истории, который привёл свою команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов. Пока он единственный, кто выигрывал дважды подряд главный европейский турнир в его нынешнем виде — в Европейском кубке такое достижение покорялось сразу нескольким специалистам.

Если «Реал» одержит победу и Криштиану Роналду выйдет на поле, это будет его сотый успех в матчах Лиги чемпионов. Всего же он может стать пятикратным обладателем самого ценного клубного титула.

Независимо от того, выиграет «Реал» или нет, у Серхио Рамоса есть шанс войти в историю вслед за Роналду. Испанский защитник, уже одержавший победу в Киеве во время Евро-2012, может стать вторым игроком, забившим в трёх финалах Лиги чемпионов. Если «Реал» забьёт хоть раз «Ливерпулю», то его результативная серия в матчах Лиги чемпионов продлится до 30 игр.

Год проведения чемпионата мира — счастливая дата для «Реала». Перед главным турниром для сборных королевский клуб побеждал уже пять раз. Это достижение, к которому ещё долгие годы никто не подберётся, а у мадридцев есть шанс его улучшить уже в ближайшие дни.

Если «Ливерпуль» выиграет

Мерсисайдцы могут шестой раз завоевать титул сильнейшей команды в Европе. Последний раз они побеждали в 2005 году, после чего потерпели поражение в финале два года спустя.

В случае успеха «Ливерпуль» выйдет на чистое третье место по количеству титулов, обойдя «Барселону» и «Милан». Следующей целью будет «Бавария», которая побеждала семь раз. На то, чтобы сравняться с «Реалом», понадобится ещё как минимум шесть лет.

Победа «Ливерпуля» повысит и престиж английского футбола. Для клубов с родины этого вида спорта это будет 13-й триумф. Они выйдут на чистое второе место в списке главных поставщиков первоклассных команд, обойдя Италию. На первом месте остаётся Испания — её представители праздновали победу в финале 17 раз.

Чемпионат мира

Финал Лиги чемпионов — последний значимый матч европейского клубного сезона, после которого мысли всех игроков и болельщиков переключатся на чемпионат мира. Среди тех игроков, которые вошли в состав своих сборных, «Реал» могут представлять сразу 15 человек, в то время как «Ливерпуль» отправит всего семь своих футболистов.

Правда, не все национальные команды, за которые играют финалисты Лиги чемпионов, назвали свои окончательные составы. Представительство «Реала» может уменьшиться до 13 игроков — Тони Кроос пока находится лишь в предварительной заявке сборной Германии, а из команды Хорватии, за которую могут сыграть Лука Модрич и Матео Ковачич, необходимо вычеркнуть одного футболиста.

В составе «Ливерпуля» только четверо вошли в окончательные списки — над кандидатурами египтянина Мохаммеда Салаха, бельгийца Симона Миньоле и хорвата Деяна Ловрена тренеры ещё думают. Впрочем, вряд ли кому-то из них действительно придёт в голову оставлять за бортом потенциальных победителей Лиги чемпионов.

Интересно, что семь игроков «Ливерпуля» в списках участников чемпионатов мира — это антирекорд для финалов Лиги чемпионов с сезона-1993/94. До этого футбольный трансферный рынок ещё не был так сильно развит, и побеждать в клубах могли игроки, вообще не выступающие за сборные. А затем количество представителей национальных команд стало существенно определять качество коллективов.

Разница между «Реалом» и «Ливерпулем» по количеству вызванных на чемпионат мира игроков составляет восемь человек, и это самый большой разрыв для финалистов Лиги чемпионов, разыгрывающих трофей в один год с мундиалем. Известны случаи, когда можно было иметь на семь сборников меньше и всё равно закончить клубный сезон победой (например, в 1962 году «Бенфика» обыграла «Реал»). «Ливерпуль» в случае успеха может поднять эту планку на один пункт.