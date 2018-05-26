Удар Роналду по оператору и посылка в Сенегал от «Ливерпуля»: как идёт подготовка к финалу ЛЧ в Киеве

Вечером в субботу, 26 мая, в Киеве пройдёт финал Лиги чемпионов по футболу, в котором встретятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». На предматчевой тренировке форвард мадридцев Криштиану Роналду попал мячом в голову оператору, а нападающий мерсисайдцев Мохаммед Салах отказался от соблюдения поста Рамадан ради успешного выступления. При этом из-за проблем с вылетом встречу не смогут посетить около 650 английских болельщиков, а один из фанатов «Ливерпуля» стал жертвой ограбления в аэропорту столицы Украины.

Субботним вечером в НСК «Олимпийский» в Киеве будет определён обладатель главного европейского клубного трофея сезона. В главном матче встретятся испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». Несмотря на то что само противостояние ещё не началось, интересные события происходят уже сейчас.

Так, на пятничной тренировке «Реала» произошёл примечательный эпизод с участием главной звезды мадридского клуба. Криштиану Роналду занимался отработкой удара по воротам, но немного перестарался и угодил в оператора, который вёл съёмку тренировки. Мужчине пришлось наложить несколько швов над бровью, но серьёзных травм удалось избежать.

Лучший бомбардир Лиги чемпионов сразу же извинился перед пострадавшим, а по окончании занятия подарил ему свою тренировочную куртку. Судя по фотографии, работник съёмочной группы остался доволен и не обиделся на Роналду за этот инцидент.

В преддверии финала внимание футбольных болельщиков приковано не только к Роналду. Мохаммед Салах проводит потрясающий год и уже успел установить новый рекорд Английской премьер-лиги по голам за сезон. Он записал на свой счёт 32 забитых мяча в чемпионате страны и превзошёл достижения Алана Ширера, Луиса Суареса и всё того же Криштиану.

В Лиге чемпионов уроженец Басьюна также невероятно результативен. С 11 голами он делит второе место в гонке бомбардиров со своим партнёром по «Ливерпулю» Роберто Фирмино. У Роналду на четыре забитых мяча больше, но при этом португалец четырежды отличился с пенальти, в то время как Салах ни разу не подходил к точке.

Также по теме Победные традиции Клоппа или пятый титул Роналду: о чём говорят цифры в преддверии финала Лиги чемпионов В субботу, 26 мая, в Киеве состоится финал Лиги чемпионов. За победу в самом престижном европейском клубном турнире сразятся испанский...

Чтобы завершить сезон на высокой ноте, египтянин принял решение прервать соблюдение поста Рамадан. Спортсмен следовал религиозным канонам с 16 мая, но сделал себе послабление на три дня ради финала Лиги чемпионов.

«Насколько я знаю, на сборах Мохаммед соблюдал Рамадан, но решил прервать его на три дня. В четверг, пятницу и день матча он не придерживался поста, чтобы тот не повлиял на его игру. После финала он вернётся к нему», — цитирует El Transistor de Onda Cero физиотерапевта Салаха Рубена Понса.

Семья египтянина также чтит традиции. По информации издания Al Masry al Youm, накануне матча родители футболиста принесут в жертву трёх телят ради успешного выступления сына в финале Лиги чемпионов.

Помимо звания рекордсмена АПЛ по голам за сезон, Мохаммед был признан лучшим футболистом года в Англии, а также собрал огромную коллекцию других наград. По словам его партнёра по команде Джеймса Милнера, это уже создаёт определённые проблемы.

«Один раз в раздевалке около места Салаха на полу стояли семь индивидуальных наград лучшему игроку месяца по разным версиям. Мне в шлёпанцах пришлось переступать через трофеи. Я сказал ему: «Мо, передвинь их уже! Я не могу добраться до своего места. Сделай нам одолжение», — рассказал Милнер The Goal.

Футболисты «Ливерпуля» Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк

Reuters

В этом году «Ливерпуль» уже успел установить новый рекорд Лиги чемпионов по результативности в одном сезоне. Мерсисайдцы забили 46 мячей и превзошли достижение «Барселоны». Помимо Салаха и Фирмино, одним из главных творцов успеха является Садио Мане. Форвард записал на свой счёт девять голов, а в преддверии финала отметился ещё одним красивым жестом — он отправил 300 футболок своей команды в деревню Бамбали, которая находится на юге Сенегала.

«Если бы мне раньше сказали, что я сыграю в финале Лиги чемпионов, я бы ответил, что это невозможно. Мы собираемся одержать победу. Мои мама и дядя всё ещё живут в деревне Бамбали. В ней проживают 2 тыс. человек, и все они будут смотреть трансляцию матча. Я купил 300 футболок «Ливерпуля» и отправил туда, чтобы фанаты могли надеть их при просмотре встречи», — приводит слова Мане The Independent.

Футболисты довольно комфортно чувствуют себя в Киеве и спокойно готовятся к важному матчу. Однако организация турнира вызывает вопросы. Так, около тысячи болельщиков «Ливерпуля» не смогли вылететь на финал Лиги чемпионов из-за споров между английской туристической компанией и авиационными властями Украины из-за размеров самолётов.

«Мы продолжаем работать со всеми заинтересованными сторонами в Великобритании и на Украине, чтобы найти выход из ситуации, из-за которой около тысячи болельщиков не могут вылететь в Киев на финал Лиги чемпионов. Наряду с официальными лицами из Ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона, городского совета Ливерпуля, УЕФА и властями Киева наш футбольный клуб пытается решить проблему и будет продолжать делать это до тех пор, пока все способы не будут исчерпаны», — говорится в заявлении «Ливерпуля».

Болельщики английского футбольного клуба «Ливерпуль»

Reuters

В итоге полностью разрешить ситуацию не удалось, но в клубе заверили, что компенсируют цену билетов 650 фанатам, которые так и не смогли улететь в Киев. Однако есть один нюанс: деньги вернут лишь тем, кто делал заказ через официальный сайт «Ливерпуля».

При этом ранее лишился солидной группы поддержки на финальном матче Лиги чемпионов и королевский клуб. Фанаты «Реала» были потрясены ценами на проживание в отелях Киева на время встречи, и в результате более 2,2 тыс. человек отказались от поездки на Украину. Впоследствии они вернули свои билеты в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Тогда эти билеты пожелали купить англичане. Однако президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что билеты будут проданы киевским болельщикам.

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис также выразил недовольство резким подъёмом цен на жильё в Киеве на время проведения финала турнира.

«Я не просто разочарован, я зол и считаю это позором для столицы. Некоторые владельцы отелей не дали всем желающим возможности приехать на финал, потому что подняли цены не в 10 раз, как это бывало в других городах, а в 100», — цитирует Суркиса AFP.

Ещё одной проблемой в процессе организации стали баннеры, которые выставляются по периметру стадиона на матчах Лиги чемпионов. Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов рассказал, что обсуждал возможность убрать логотип российской компании «Газпром» с чаши стадиона, однако получил от УЕФА отказ.

«Да, я был на стадионе и видел логотип «Газпрома». Я просил убрать с НСК «Олимпийский» символику российской компании, последние переговоры по этому поводу я провёл вечером 24 мая. Однако исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен сказал, что это невозможно. Хотя я настаивал и объяснял, что это может вызвать негативную реакцию со стороны наших болельщиков. Он пояснил, что у организации заключён с ней контракт», — заявил Жданов в беседе с «Укринформ».

Однако, несмотря на все эти сложности, глава УЕФА Чеферин высоко оценил организацию финала Лиги чемпионов в Киеве.

«Спасибо Федерации футбола Украины и лично Андрею Павелко за качественную организацию финала Лиги чемпионов. Мы знаем, насколько сложной является эта задача, но сейчас можем уверенно отметить, что Украина с ней прекрасно справилась. Безусловно, Киев заслужил такое выдающееся футбольное событие», — приводит слова Чеферина пресс-служба Федерации футбола Украины.

Однако уже после заявления главы УЕФА в Киеве произошли два события, которые серьёзно омрачили предстоящий финал Лиги чемпионов. Сначала хулиганская группировка совершила нападение на болельщиков «Ливерпуля» в одном из ресторанов города, а позднее ещё одного британца ограбили в аэропорту. Злоумышленники представились сотрудниками полиции и украли у гостя страны бумажник.