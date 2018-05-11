«Грузинская мечта» утвердила председателя партии

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили утверждён на пост председателя партии.

Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на мэра Тбилиси Каху Каладзе.

Решение было принято на съезде партии.

«Я приветствую основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, который на этом важном этапе развития согласился руководить нашей партией, за что хочу поблагодарить его от имени всей «Грузинской мечты», — заявил Каладзе.

В конце апреля премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил об уходе с поста председателя правящей партии «Грузинская мечта».