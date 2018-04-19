В «Нафтогазе» назвали стоимость «Укртрансгаза»

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Стоимость оператора газотранспортной системы Украины превышает 327,9 млрд гривен ($12,4 млрд). Об этом сообщил замначальника департамента энергоэффективности «Нафтогаза» Алексей Хабатюк.
В «Нафтогазе» назвали стоимость «Укртрансгаза»
  • globallookpress.com
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

В своём Facebook он опубликовал фотокопию решения, в котором отмечается, что «Нафтогаз» принял решение об оценке «Укртрансгаза» как единоличный акционер. 

«Утвердить рыночную стоимость основных средств общества в сумме 327 млрд 921 млн гривен (в том числе активы, которые находятся на неподконтрольной Украине территории, — 12,3 млрд гривен, или $471 млн) по состоянию на 31 декабря 2017 года», — говорится в документе.

Оценка была утверждена на основании отчёта компании Ernst & Young.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН рассказал о рисках при поставках газа через Украину.

О том, почему Украина намерена передать контроль над своей газотранспортной системой европейцам, — в материале RT.

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