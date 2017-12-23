В Южной Осетии из-за обрыва ЛЭП прервано электроснабжение

Гендиректор предприятия «Энергоресурс» Алан Габараев заявил, что электроснабжение в Южной Осетии было прервано из-за обрыва на линии электропередачи.

Как Габараев сообщил ТАСС, в настоящий момент неизвестно, где именно была повреждена ЛЭП.

«Линия повреждена где-то, место повреждения пока обнаружить не смогли. На территории Южной Осетии повреждение», — сказал он, добавив, что специалисты уже занимаются решением данной проблемы.

Он также отметил, что причиной происшествия мог стать сильный снегопад.

4 декабря портал «Юга.ру» писал, что в Краснодаре 90 домов остались без отопления из-за аварии.