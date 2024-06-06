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Пушилин: Зеленский больше не может опираться на Конституцию Украины

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Именно страны Запада решают, что будет с оставшейся частью Украины и нелегитимным Владимиром Зеленским, поэтому если и вести переговоры, то с ними, заявил RT глава ДНР Денис Пушилин.

«Запад может сделать всё что угодно. По сути, вся власть (или то, что называется властью на Украине) держится на одном каком-то заявлении со стороны Запада. Сейчас они считают его президентом, завтра по какой-то причине скажут: «Ну всё…» И всё закончится», — сказал глава республики.

Пушилин подчеркнул, что опираться на Конституцию и избранность народом Зеленский уже не может: «Когда он выполнит все самые непопулярные шаги… он может быть отстранён от власти разными способами».

Президент России Владимир Путин накануне обратил внимание на то, что действующее руководство Украины «на выборы решило не ходить» — и это вызывает вопросы.

Он напомнил: есть 103-я статья Конституции Украины, в которой прописано, что президент избирается только на пять лет. В 83-й статье сказано, что в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется, но про возможность пролонгировать срок полномочий президента «там ничего не сказано».

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