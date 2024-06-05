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Путин: действующее руководство Украины «на выборы решило не ходить»

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Действующее руководство Украины «на выборы решило не ходить» — это вызывает вопросы, заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил: есть 103-я статья Конституции Украины, в которой прописано, что президент избирается только на пять лет. В 83-й статье сказано, что в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется, но про возможность пролонгировать срок полномочий президента «там ничего не сказано», подчеркнул Путин, отметив, что при этом во время военного положения выборы президента не проводятся.

«Обо всём можно договориться, там полнота власти, если переходит к спикеру парламент, — было бы желание подписывать договор. С кем — мы-то найдём», — добавил Путин.

Ранее президент заявил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.

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