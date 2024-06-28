RS: увлечение Пентагона сверхсложной техникой ведёт к гибели солдат

Регулярные катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey показывают, что увлечение Пентагона излишне сложной техникой опасно для армии.

Об этом в статье для Responsible Statecraft заявил старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер.

По его словам, воздушное судно привело к гибели 62 человек с момента принятия на вооружение в 1989 году.

«Однако при этом остается за кадром, что Osprey — лишь одно из множества закупочных фиаско Министерства обороны», — добавил Грейзер.

Также в феврале Пентагон заявил о гибели пяти морпехов при крушении вертолёта CH-53E Super Stallion в Калифорнии.

В конце ноября японские спасатели обнаружили, предположительно, обломки американского конвертоплана Osprey, упавшего в районе японского острова Якусима.