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TAC: ВСУ наносят удары по Белгороду и Донбассу из-за отчаяния

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Владимир Зеленский отдаёт приказы наносить удары по мирному населению в Белгороде и Донбассе из-за отчаяния, говорится в материале The American Conservative (TAC).
TAC: ВСУ наносят удары по Белгороду и Донбассу из-за отчаяния
  • AP
  • © Libkos

Отмечается, что украинским властям нужно эскалировать конфликт, если они хотят получить дополнительную помощь от западных стран.

«Это особенно актуально, поскольку положение Зеленского у власти становится всё более шатким. Удары по гражданскому населению могут быть направлены именно на это», — пишет издание.

Автор статьи также призывает Запад оказать влияние на Зеленского, чтобы подобные удары ВСУ по России не привели к столкновению НАТО и Москвы.

Ранее сообщалось, что посёлок Тёткино Глушковского района Курской области остался без отопления и частично без электричества из-за обстрела ВСУ.

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