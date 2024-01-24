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В Абхазии объявили в розыск милиционера, повредившего Мемориал славы

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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника милиции Назара Карданова, который повредил лестничные ступени, заехав на автомобиле на площадку Мемориала славы.
В Абхазии объявили в розыск милиционера, повредившего Мемориал славы
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

«Карданов объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала в ереванском аэропорту «Звартноц» мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве.

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