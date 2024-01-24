В Абхазии объявили в розыск милиционера, повредившего Мемориал славы
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника милиции Назара Карданова, который повредил лестничные ступени, заехав на автомобиле на площадку Мемориала славы.
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
«Карданов объявлен в розыск», — говорится в сообщении.
Ранее полиция задержала в ереванском аэропорту «Звартноц» мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве.
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