В Абхазии объявили в розыск милиционера, повредившего Мемориал славы

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника милиции Назара Карданова, который повредил лестничные ступени, заехав на автомобиле на площадку Мемориала славы.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. «Карданов объявлен в розыск», — говорится в сообщении. Ранее полиция задержала в ереванском аэропорту «Звартноц» мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве.