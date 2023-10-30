Санду заявила, что «не видела» решение СИБ о запрете телекомпаний и сайтов
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«Я не имела возможности увидеть это решение, вы видите, что только что начался визит господина президента Португалии», — сказала Санду, слова которой приводит Sputnik Молдова.
Глава молдавской спецслужбы Александр Мустяцэ ранее заявил, что ведомство заблокирует ещё 31 сайт, включая российские ресурсы, в целях оберегания своего информационного пространства.
СИБ также предложит приостановить лицензии шести телеканалов, которые, по его мнению, «представляют риск для безопасности» государства.
24 октября в Молдавии сообщили о блокировке доступа к сайтам более 20 российских СМИ.
Москва заявила, что считает враждебным шагом блокировку русскоязычных порталов в Молдавии.