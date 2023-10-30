Санду заявила, что «не видела» решение СИБ о запрете телекомпаний и сайтов

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что якобы не видела решений Службы информации и безопасности (СИБ) и Комиссии по ЧС о запрете шести телекомпаний и блокировке десятков сайтов в республике.

«Я не имела возможности увидеть это решение, вы видите, что только что начался визит господина президента Португалии», — сказала Санду, слова которой приводит Sputnik Молдова.

Глава молдавской спецслужбы Александр Мустяцэ ранее заявил, что ведомство заблокирует ещё 31 сайт, включая российские ресурсы, в целях оберегания своего информационного пространства.

СИБ также предложит приостановить лицензии шести телеканалов, которые, по его мнению, «представляют риск для безопасности» государства.

24 октября в Молдавии сообщили о блокировке доступа к сайтам более 20 российских СМИ.

Москва заявила, что считает враждебным шагом блокировку русскоязычных порталов в Молдавии.