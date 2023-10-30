RT в Telegram
Подпишись

Санду заявила, что «не видела» решение СИБ о запрете телекомпаний и сайтов

Короткая ссылка
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что якобы не видела решений Службы информации и безопасности (СИБ) и Комиссии по ЧС о запрете шести телекомпаний и блокировке десятков сайтов в республике.
Санду заявила, что «не видела» решение СИБ о запрете телекомпаний и сайтов
  • Gettyimages.ru
  • © Soeren Stache/dpa

«Я не имела возможности увидеть это решение, вы видите, что только что начался визит господина президента Португалии», — сказала Санду, слова которой приводит Sputnik Молдова.

Глава молдавской спецслужбы Александр Мустяцэ ранее заявил, что ведомство заблокирует ещё 31 сайт, включая российские ресурсы, в целях оберегания своего информационного пространства.

СИБ также предложит приостановить лицензии шести телеканалов, которые, по его мнению, «представляют риск для безопасности» государства.

24 октября в Молдавии сообщили о блокировке доступа к сайтам более 20 российских СМИ.

Москва заявила, что считает враждебным шагом блокировку русскоязычных порталов в Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить