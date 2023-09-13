Журналист RT Боуз: план Джонсона по Украине привёл к сотням тысяч смертей
«Когда мир на Украине был в пределах досягаемости и не было необходимости в гибели сотен тысяч украинских мужчин, этот человек убедил Зеленского отказаться от мирного плана и «бороться дальше», — приводит РИА Новости слова Боуза в соцсети X.
Он отметил, что Джонсон и представители элиты не погибнут в ходе боевых действий в окопах.
Ранее Джонсон получил степень почётного доктора Львовского национального университета им. Ивана Франко во время своего приезда на Украину.