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Журналист RT Боуз: план Джонсона по Украине привёл к сотням тысяч смертей

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией, что привело к потере сотен тысяч жизней, заявил корреспондент RT Чей Боуз.

«Когда мир на Украине был в пределах досягаемости и не было необходимости в гибели сотен тысяч украинских мужчин, этот человек убедил Зеленского отказаться от мирного плана и «бороться дальше», — приводит РИА Новости слова Боуза в соцсети X.

Он отметил, что Джонсон и представители элиты не погибнут в ходе боевых действий в окопах.

Ранее Джонсон получил степень почётного доктора Львовского национального университета им. Ивана Франко во время своего приезда на Украину.

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