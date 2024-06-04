Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области призвал жителей укрыться в подвалах и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
Ранее режим предупреждения о ракетной опасности объявили на всей территории Курской области.
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