Аналитик заявил, что ужесточение мер по выезду мужчин с Украины увеличит размер взятки

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что пограничники Украины ужесточат меры пресечения выезда военнообязанных мужчин из страны.

По его словам, такое решение «лишь увеличит цены на выезд из страны».

«То есть (увеличится. — RT) размер той взятки, которую дают выезжающие пограничникам. Погранцы могут ставить ещё один нолик в этой цифре и после только выпускать человека из страны», — пояснил Бредихин.

Также, по мнению аналитика, это усилит коррупционный фактор на местах.

«Есть те же самые школы капитанов, есть зарубежные стажировки для мобилизованных. Соответственно, попасть на такие программы и до этого стоило немало, там ценник тоже вырастет. Вырастет ценник на местах в военкоматах, где призывники получают направления на такие курсы. Это ещё одна финансовая ловушка для украинцев и ещё один шаг по наживе на простом народе со стороны украинской власти», — заключил собеседник RT.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак добавил в разговоре с RT, что, по его мнению, те, кто пытался выехать с Украины, увиливая от мобилизации, использовали вполне законные документы, просто доплачивали за них.

«После волны смены, увольнений военкомов поставили других — теперь расценки увеличились. Просто это стало дороже. Рисковать и делать поддельные документы не так много людей решится. Но если верить их статистике, то можно себе представить, какая волна была тех, кто пытался бежать с Украины. Это говорит о том, как настроено население. Большинство людей ищет возможность заплатить. У кого нет таланта в подделке документов и нет денег, тех отлавливают на улице и отправляют на убой», — отметил политолог.

Ранее стало известно, что украинские пограничники вместе с Минобороны будут обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы исключить риски их выезда с Украины в условиях военного положения.

Погранслужба теперь сможет проверить, является ли документ для выезда гражданина поддельным и выдавался ли он человеку конкретным территориальным центром комплектования.