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Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами министров, которые работали в прежнем составе кабмина.

«Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно», — заявил российский лидер.

14 мая Путин утвердил новый состав правительства Российской Федерации.

Ранее на сайте Кремля также были опубликованы все назначения в руководстве администрации президента России.

В перечне указаны новые и переназначенные помощники, представители, советники президента и т. п.

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