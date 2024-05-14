Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами министров, которые работали в прежнем составе кабмина.

«Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно», — заявил российский лидер.

14 мая Путин утвердил новый состав правительства Российской Федерации.

Ранее на сайте Кремля также были опубликованы все назначения в руководстве администрации президента России.

В перечне указаны новые и переназначенные помощники, представители, советники президента и т. п.