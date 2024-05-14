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Мишустин поблагодарил Путина за поддержку

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры в кабмин были одобрены парламентариями.
Мишустин поблагодарил Путина за поддержку
  • РИА Новости

«В первую очередь, Владимир Владимирович, хочу Вас поблагодарить за поддержку. Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с Вами обсуждали, были одобрены, сегодня уже финал был, парламентариями и впервые, в соответствии с конституцией, прошли, как Вы сказали, все соответствующие процедуры», — сказал Мишустин в ходе встречи.

Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав кабмина.

14 мая Путин утвердил новый состав правительства Российской Федерации.

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