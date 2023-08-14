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Пограничники Украины ужесточат меры пресечения выезда военнообязанных мужчин из страны

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Украинские пограничники вместе с Минобороны будут обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы исключить риски их выезда с Украины в условиях военного положения. Погранслужба теперь сможет проверить, является ли документ для выезда гражданина поддельным и выдавался ли он человеку конкретным территориальным центром комплектования.
Пограничники Украины ужесточат меры пресечения выезда военнообязанных мужчин из страны
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко.

С начала спецоперации России в пунктах пропуска «разоблачены более 6,1 тыс. человек, которые пытались выехать с Украины, используя поддельные документы», рассказал он.

«В первую очередь речь идёт о лицах мужского пола, которые подлежат воинской обязанности», — сказал Демченко.

В конце июля Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября.

По словам главы фонда помощи ВСУ Тараса Чмута, украинским властям придётся мобилизовать ещё «сотни тысяч мужчин». Вместе с этим замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк признал, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что мобилизационный ресурс Украины иссякает.

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