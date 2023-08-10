Глава фонда помощи ВСУ Чмут: Украине придётся мобилизовать ещё сотни тысяч мужчин

Глава фонда помощи Вооружённым силам Украины «Вернись живым» Тарас Чмут признал, что украинским властям придётся мобилизовать ещё «сотни тысяч мужчин».

Об этом он сказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Чмут отметил, что мобилизованные год и полтора года назад мужчины нуждаются в восстановлении.

«А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придётся мобилизировать. Впридачу к тем, кто есть, потому что они не вечные», — признал он.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.