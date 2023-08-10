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Глава фонда помощи ВСУ Чмут: Украине придётся мобилизовать ещё сотни тысяч мужчин

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Глава фонда помощи Вооружённым силам Украины «Вернись живым» Тарас Чмут признал, что украинским властям придётся мобилизовать ещё «сотни тысяч мужчин».
Глава фонда помощи ВСУ Чмут: Украине придётся мобилизовать ещё сотни тысяч мужчин
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом он сказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Чмут отметил, что мобилизованные год и полтора года назад мужчины нуждаются в восстановлении.

«А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придётся мобилизировать. Впридачу к тем, кто есть, потому что они не вечные», — признал он.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.

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