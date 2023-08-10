Глава фонда помощи ВСУ Чмут: Украине придётся мобилизовать ещё сотни тысяч мужчин
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Об этом он сказал в интервью изданию «РБК-Украина».
Чмут отметил, что мобилизованные год и полтора года назад мужчины нуждаются в восстановлении.
«А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придётся мобилизировать. Впридачу к тем, кто есть, потому что они не вечные», — признал он.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт.
В июле президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.