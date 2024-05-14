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Финский лесопильный концерн Metsä Group продал свои дочерние компании в России

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Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в России.
Финский лесопильный концерн Metsä Group продал свои дочерние компании в России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает компания.

«Metsä Group завершила сделку по объединению бизнеса, в результате которой право собственности на российские дочерние предприятия... перешло к группе «Вологодские лесопромышленники», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее компания «Граталь» получила добро на приобретение доли в ООО «Газпромнефть — битумные материалы» у Gazprom Neft International. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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