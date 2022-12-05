В Алчевске боевики ВСУ обстреляли из HIMARS общежития с беженцами и строителями

Мэр Алчевска Альберт Апшев заявил, что в городе боевики ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS общежития с беженцами и строителями.

«Ракетный удар пришёлся по трём общежитиям ДонГТИ, в которых у нас также размещены переселенцы. В этих общежитиях проживали и строители, которые помогали восстанавливать республику после обстрелов украинских вооружённых формирований», — заявил он ТАСС.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Алчевску.

Позднее Апшев заявил, что в результате удара погибли три человека и ещё 15 были ранены.