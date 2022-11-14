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Сенатор Джабаров прокомментировал предложение Киева исключить Россию из G20 

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Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал предложение Киева исключить Россию из G20.
Сенатор Джабаров прокомментировал предложение Киева исключить Россию из G20 
  • РИА Новости

Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.

«А почему бы сразу не обратиться к мировому сообществу об исключении России из числа стран, существующих на планете Земля?» — в шутку спросил он.

Ранее в Верховную раду Украины внесли проект обращения к G20 с призывом исключить Россию из состава «Большой двадцатки».

Также в документе G20 просят поддержать продление продовольственной сделки, усилить антироссийские санкции и «существенно нарастить» помощь Киеву.

В числе авторов инициативы выступил также спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

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