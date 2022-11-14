Сенатор Джабаров прокомментировал предложение Киева исключить Россию из G20
- РИА Новости
Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.
«А почему бы сразу не обратиться к мировому сообществу об исключении России из числа стран, существующих на планете Земля?» — в шутку спросил он.
Ранее в Верховную раду Украины внесли проект обращения к G20 с призывом исключить Россию из состава «Большой двадцатки».
Также в документе G20 просят поддержать продление продовольственной сделки, усилить антироссийские санкции и «существенно нарастить» помощь Киеву.
В числе авторов инициативы выступил также спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.