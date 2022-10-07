Узнать больше

Песков назвал частью рабочего процесса дискуссии о спецоперации в Москве

Короткая ссылка
Дискуссии в Москве об экономике, образовании и проведении спецоперации на Украине являются частью обычного рабочего процесса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с The Washington Post. Так он опроверг сообщения о якобы отсутствии согласия в Кремле по основным проблемам ситуации на Украине.

«Бывают разногласия по поводу таких моментов. Кто-то думает, что нам следует действовать по-другому. Но это всё часть обычного рабочего процесса», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это нельзя назвать «признаком раскола».

Ранее Дмитрий Песков заявил о консолидации граждан вокруг президента России Владимира Путина в 2022 году на фоне беспрецедентных событий вокруг страны.

Как отмечал Путин в апреле, российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить