Песков назвал частью рабочего процесса дискуссии о спецоперации в Москве
«Бывают разногласия по поводу таких моментов. Кто-то думает, что нам следует действовать по-другому. Но это всё часть обычного рабочего процесса», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что это нельзя назвать «признаком раскола».
Ранее Дмитрий Песков заявил о консолидации граждан вокруг президента России Владимира Путина в 2022 году на фоне беспрецедентных событий вокруг страны.
Как отмечал Путин в апреле, российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.