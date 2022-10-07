Песков назвал частью рабочего процесса дискуссии о спецоперации в Москве

Дискуссии в Москве об экономике, образовании и проведении спецоперации на Украине являются частью обычного рабочего процесса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с The Washington Post. Так он опроверг сообщения о якобы отсутствии согласия в Кремле по основным проблемам ситуации на Украине.

«Бывают разногласия по поводу таких моментов. Кто-то думает, что нам следует действовать по-другому. Но это всё часть обычного рабочего процесса», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это нельзя назвать «признаком раскола».

Ранее Дмитрий Песков заявил о консолидации граждан вокруг президента России Владимира Путина в 2022 году на фоне беспрецедентных событий вокруг страны.

Как отмечал Путин в апреле, российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.