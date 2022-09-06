Песков заявил о консолидации граждан вокруг президента Путина в 2022 году

Этот год стал годом объединения граждан и их консолидации вокруг главы государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что не видит какой-то поляризации в российском обществе.

«Всегда живут и сталкиваются друг с другом разные точки зрения. Поэтому говорить о том, что какая-то особая поляризация — нет, наоборот, я бы сказал, что 2022 год — это год единения нашего общества», — цитирует Пескова ТАСС.

По словам представителя Кремля, беспрецедентные события вокруг страны, напротив, привели к абсолютной консолидации россиян вокруг президента Владимира Путина.

Вместе с этим он согласился, что не поддерживающие президента люди есть и были всегда, но их меньшинство.

Как отмечал Путин в апреле, российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает Вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.