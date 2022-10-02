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Глава ГУР Украины подтвердил предположения о работе украинских силовиков «в стиле МОССАДа»

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Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов согласился с тем, что некоторые украинские силовики работают в стиле израильской разведки МОССАД.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий телеканала ТСН спросил у Буданова, есть ли на Украине люди, которые работают в стиле МОССАДа.

Буданов ответил, что «это правда».

Также глава управления разведки считает, что в стране должна нарастать милитаризация и в ней должен образоваться культ военного.

В конце июня российские следователи возбудили дело в отношении Буданова за угрозу совершения террористического акта.

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