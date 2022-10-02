Глава ГУР Украины подтвердил предположения о работе украинских силовиков «в стиле МОССАДа»
Об этом сообщает РИА Новости.
Ведущий телеканала ТСН спросил у Буданова, есть ли на Украине люди, которые работают в стиле МОССАДа.
Буданов ответил, что «это правда».
Также глава управления разведки считает, что в стране должна нарастать милитаризация и в ней должен образоваться культ военного.
В конце июня российские следователи возбудили дело в отношении Буданова за угрозу совершения террористического акта.